комната имеет прямоугольную форму длина комнаты 6 метров а ширина в 2 раза меньше Найди площадь комнаты Задача 2

Математика
комната имеет прямоугольную форму длина комнаты 6 метров а ширина в 2 раза меньше Найди площадь комнаты Задача 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3 =18 площадь прямоугольника 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
1. Какое черчение называют Черновым,а какое чистовым? 2. Какими инструментами выполняюсь точение? 3. Как крепят на станке длинные и короткие загото...
Ответить
Русский язык
Корень у слов бывают червивыми приежайте окрашена южных растут стелющихся чахлых можете набрать мелкие серые крупные называют надберёзовиками расту...
Ответить
Информатика
1. Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице содержится по 64 символа. Объем сообщения составляет 3/64 Кбайта. Сколько символов содержит ал...
Ответить
Русский язык
Напишите художественный текст(не менее 40 предложений)
Ответить
Математика
Чайка поднимается на высату 2000 м, а беркут -100 м выше. высота полета журавля на 1000 м менше, чем высота полета беркута и высота полета чайки,...
Ответить