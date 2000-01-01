комната имеет прямоугольную форму длина комнаты 6 метров а ширина в 2 раза меньше Найди площадь комнаты Задача 2

Математика

комната имеет прямоугольную форму длина комнаты 6 метров а ширина в 2 раза меньше Найди площадь комнаты Задача 2

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