Комната в форме квадрата если в каждый угол поставить 2стула как можно разместить 6стульев?

Комната в форме квадрата если в каждый угол поставить 2стула как можно разместить 6стульев?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4 стула на полу и 2 на потолку
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