Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволочек.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось1080предметов.Чего больше привезли:простыней и наволочек?На сколько больше?

Математика

Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволочек.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось1080предметов.Чего больше привезли:простыней и наволочек?На сколько больше?

Автор: Гость