Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволочек.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось1080предметов.Чего больше привезли:простыней и наволочек?На сколько больше?
Математика
Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволочек.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось1080предметов.Чего больше привезли:простыней и наволочек?На сколько больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В комплект входит 2 простыни и 3 наволочки,значит в комплекте всего 2+3=5 предметов 1080:5=216 комплектов 2*216=432шт. простыней 3*216=648шт наволочек 648-432=216шт наволочек больше,чем простыней
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