Композитор Игорь Федорович Стравинский создал балет петрушка какие герои должны появиться в этом балете
Литература
Композитор Игорь Федорович Стравинский создал балет петрушка какие герои должны появиться в этом балете
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Гость:
Петрушка, балерина, араб, фокусник, балаганный дед,две уличные танцовщицы, шарманшик,купец,три цыганки,кучер, извозчик, кормилицы, баба, чёрт,коза, гусар, поварёнок, мастеровые, гуляющие.
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