Композитор Игорь Федорович Стравинский создал балет петрушка какие герои должны появиться в этом балете

Литература
Композитор Игорь Федорович Стравинский создал балет петрушка какие герои должны появиться в этом балете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петрушка, балерина, араб, фокусник, балаганный дед,две уличные танцовщицы, шарманшик,купец,три цыганки,кучер, извозчик, кормилицы, баба, чёрт,коза, гусар, поварёнок, мастеровые, гуляющие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте схему предложению М ауэзов и Ч Айтматов хорошо дружили
Ответить
Литература
Основная мысль сказки Иван крестьянский сын и Чудо Юдо
Ответить
География
ПОМОГИТЕ С ОЛИПИАДОЙ ПО ГЕОГРАФИИ( 7 задание сфоткала крупным планом а то на том листке не видно)
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста системы линейных уравнений способом подстановки 1) х-у=-3 2х+7у=3 2) 9х+4у=-2 х+у=-8
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 07*5/7+8,4*3/7
Ответить