Кому из участников съемочной команды фильма принадлежат эти слова: «их способности визуально очень интересны… У Ртути есть суперскорость, у Алой ведьмы — заклинания и телекинез. Эти способности отличаются от способностей героев первого фильма, и пото Кому из участников съемочной команды фильма принадлежат эти слова: «их способности визуально очень интересны… У Ртути есть суперскорость, у Алой ведьмы — заклинания и телекинез. Эти способности отличаются от способностей героев первого фильма, и потому придадут второй части свежих ощущений»?