Концам рычага длиной 1 метр подвешены грузы массой 7кг и 13кг. на каком расстоянии от середины рычага надо поместить опору, чтобы рычаг находился в ра вновесии?

К концам рычага длиной L=1 м подвешены грузы массой m1=7 кг и m2=13 кг. На каком расстоянии от середины рычага надо поместить опору, чтобы рычаг находился в равновесии? X- ? из условия равновесия М1 =М2 m1*g*(0,5*L +X)=m2*g*(0,5*L-X) 7*(50+X)=13*(50-X) 350+7*X=650-13*X 20*X=300 X=15 см