Конденсатор емкостью С1,заряженный до разности потенциалов U1,соединили параллельно с конденсатором,заряженным до разности потенциалов U2, емкость кот орого неизвестна. Определите емкость второго конденсатора,если раз...

Конденсатор емкостью С1,заряженный до разности потенциалов U1,соединили параллельно с конденсатором,заряженным до разности потенциалов U2, емкость кот орого неизвестна. Определите емкость второго конденсатора,если разность потенциалов после соединения обкладок с одноименными зарядами стала равна U.