Конденсатор емкостью С1,заряженный до разности потенциалов U1,соединили параллельно с конденсатором,заряженным до разности потенциалов U2, емкость кот орого неизвестна. Определите емкость второго конденсатора,если раз...
Конденсатор емкостью С1,заряженный до разности потенциалов U1,соединили параллельно с конденсатором,заряженным до разности потенциалов U2, емкость кот орого неизвестна. Определите емкость второго конденсатора,если разность потенциалов после соединения обкладок с одноименными зарядами стала равна U.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
C1*U1+C2*U2=(C1+C2)*U C2=C1*(U1-U)/(U-U2) ===========