Конечно, у вас дома есть фотографии родных, друзей, знакомых. Выберите ту фотограф??ю, где запечатлен человек. который вам нравится. Кто это? Давно ли у вас эта фотография? О чем Вам говорит лицо этого человека, его поза, одежд...

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Конечно, у вас дома есть фотографии родных, друзей, знакомых. Выберите ту фотограф??ю, где запечатлен человек. который вам нравится. Кто это? Давно ли у вас эта фотография? О чем Вам говорит лицо этого человека, его поза, одежда? Составьте текст Подпись к фотографии. Используйте в случае необходимости синонимы (см. рамку). ОПод еркните в сочинении причастия, если вы их употребили.

Автор: Гость