Конец четверти,учитель говорит оценки,у одного мальчика были оценки:4,5,3,4,3,4,3,1 То какая у него выйдет оценка за четверть?

Математика

Конец четверти,учитель говорит оценки,у одного мальчика были оценки:4,5,3,4,3,4,3,1 То какая у него выйдет оценка за четверть?

Автор: Гость