Конец четверти,учитель говорит оценки,у одного мальчика были оценки:4,5,3,4,3,4,3,1 То какая у него выйдет оценка за четверть?

Математика
Конец четверти,учитель говорит оценки,у одного мальчика были оценки:4,5,3,4,3,4,3,1 То какая у него выйдет оценка за четверть?
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( 4+5+3+4+3+4+3+1 ):8 =3,3
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