Конституция 3 мая 1791года а)причины принятия б)последствия
Обществознание
Конституция 3 мая 1791года а)причины принятия б)последствия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ходе Чрезвычайного сейма, открывшегося 6 октября 1788 года, выявились две борющиеся группировки, из которых «патриотическая партия» выступала за проведение необходимых умеренных реформ, а старошляхетская партия отстаивала существовавшие порядки. Первые два года работы сейма никаких ощутимых результатов не дали и проходили под знаком преимущества сторонников старошляхетской партии. Однако к истечению срока полномочий сейма (Сейм созывался сроком на 2 года) «патриотической партии» удалось, с одной стороны, добиться продления его полномочий ещё на два года и, с другой стороны, увеличить состав посольской палаты в 2 раза путём проведения её довыборов. Ранее «патриотической партии» удалось добиться превращения сейма из ординарного(Ординарные сеймы действовали на основе принципа liberum veto, то есть принимали решения при наличии абсолютного единогласия) вконфедеративный, то есть в сейм, на котором все решения принимались большинством голосов.
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