Контейнер вмещает в 6 раз больше груза чем 2 ящика.В ящике 15 коробок груза.Ск.кг гру??а вмещает контейнер если 1 коробка весит 50 кг
Математика
Контейнер вмещает в 6 раз больше груза чем 2 ящика.В ящике 15 коробок груза.Ск.кг гру??а вмещает контейнер если 1 коробка весит 50 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 * 15 = 750 кг в одном ящике 750 * 2 = 1 500 кг в двух ящиках Раз в шесть раз больше, значит умножаем 1 500 * 6 = 9 000 кг вмещает контейнер
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