Контролёр за 10 мин проверяет 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 час , если ??удет проверять по столько же деталей в минуту? (Напишите пожалуйста условие к задаче)
Математика
Контролёр за 10 мин проверяет 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 час , если ??удет проверять по столько же деталей в минуту? (Напишите пожалуйста условие к задаче)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10мин-50дет 1ч-?дет 1ч-60мин 60:10=6 6·50=300деталей
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