Контролёр за 10 мин проверяет 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 час , если ??удет проверять по столько же деталей в минуту? (Напишите пожалуйста условие к задаче)

Математика

Контролёр за 10 мин проверяет 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 час , если ??удет проверять по столько же деталей в минуту? (Напишите пожалуйста условие к задаче)

Автор: Гость