Контролер за 10 минут проверяет 50 деталей Сколько деталей он проверит за час если будет проверять по столько же деталей в минуту
Математика
Контролер за 10 минут проверяет 50 деталей Сколько деталей он проверит за час если будет проверять по столько же деталей в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) за 10 мин=50 д 1 ч=60 мин 2) 60/10=6 3) 6*50=300 д -за 1 час Ответ: 300 деталей. (Надеюсь помогла)
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