Контролер за 10 минут проверяет 50 деталей Сколько деталей он проверит за час если будет проверять по столько же деталей в минуту

Математика

Контролер за 10 минут проверяет 50 деталей Сколько деталей он проверит за час если будет проверять по столько же деталей в минуту

Автор: Гость