Концу недели цена рубашки снизилась на одну шестую часть начале недели Рубашка стоила 720 руб. указать сколько стоила рубашка в конце недели

Математика

Концу недели цена рубашки снизилась на одну шестую часть начале недели Рубашка стоила 720 руб. указать сколько стоила рубашка в конце недели

Автор: Гость