Концу недели цена рубашки снизилась на одну шестую часть начале недели Рубашка стоила 720 руб. указать сколько стоила рубашка в конце недели
Математика
Концу недели цена рубашки снизилась на одну шестую часть начале недели Рубашка стоила 720 руб. указать сколько стоила рубашка в конце недели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)720*1/6=120*1=120(р)- снизилась 2)720-120=600(р)- стоила концу недели Ответ: 600 рублей.
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