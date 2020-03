Координатной прямой отмечены числа a,b, c. Какое из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний не­вер­но? 1)a+b больше c 2)ab меньше c 3)1/c больше 1 4)c-a меньше b

Алгебра

