Координатную плоскость перегнули под прямым углом вдоль оси Ох. Найти расстояние между точками А и В, если на неперегнутой координатной плоскости они имели следующие значения координат: А(7;3) и В(-3;-7).

Математика

Координатную плоскость перегнули под прямым углом вдоль оси Ох. Найти расстояние между точками А и В, если на неперегнутой координатной плоскости они имели следующие значения координат: А(7;3) и В(-3;-7).

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