Координатную плоскость перегнули под прямым углом вдоль оси Ох. Найти расстояние между точками А и В, если на неперегнутой координатной плоскости они имели следующие значения координат: А(7;3) и В(-3;-7).
Математика
Координатную плоскость перегнули под прямым углом вдоль оси Ох. Найти расстояние между точками А и В, если на неперегнутой координатной плоскости они имели следующие значения координат: А(7;3) и В(-3;-7).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот я нарисовал слева то, что было, а справа, что стало - перегнули по Ох. Жирными линиями выделил отрезки вдоль осей. BD = √(BC^2 + CD^2) = √(7^2 + 10^2) = √(49 + 100) = √149 AB = √(BD^2 + DA^2) = √(149 + 3^2) = √(149 + 9) = √158
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