Коп бурыштын периметр 56 болса ауданын тап
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Коп бурыштын периметр 56 болса ауданын тап
Ответ(ы):
Гость:
На 56 меньшерчочосослслслмдм
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