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Корабли какой страны совершили первое кругосветное путешествие?
Корабли какой страны совершили первое кругосветное путешествие?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Правильный ответ: Испания
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