( корень 6 - корень 2)^2( 8+ 2корень 12)
Алгебра
( корень 6 - корень 2)^2( 8+ 2корень 12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](8-2\sqrt{12})(8+\sqrt{12})[/latex] [latex](6-2\sqrt{12}+2)(8+2\sqrt{12})[/latex] [latex]64-48=16[/latex]
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