корень это v расположите в порядке возрастания 7,4v3,3v5

Алгебра
корень это v расположите в порядке возрастания 7,4v3,3v5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3v5, 4v3, 7 - в порядке возрастания
Гость:
7=корень из 49 4 корня из 3 = корень из 48 3 корня из 5 = корень из 45   1) корень из 45, т.е. 3 корня из 5 2) корень из 48, т.е. 4 корня из 3 3) корнеь из 49, т.е. 7
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