корень это v расположите в порядке возрастания 7,4v3,3v5
Алгебра
корень это v расположите в порядке возрастания 7,4v3,3v5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3v5, 4v3, 7 - в порядке возрастания
Гость:
7=корень из 49 4 корня из 3 = корень из 48 3 корня из 5 = корень из 45 1) корень из 45, т.е. 3 корня из 5 2) корень из 48, т.е. 4 корня из 3 3) корнеь из 49, т.е. 7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Геометрия
постройте треугольник по стороне , медиане , проведенной к одной из двух других сторон, и углу между данными стороной и медианой
Геометрия
в цилиндре отрезок АВ является диаметром нижнего основания и равен 10. Точка С лежит на окружности верхнего основания и одновременно принадлежит ос...
Алгебра
ребенок на санках в первые 4 сек движения с горки презжал расстояние, заданной формулой S(t)=t в кубе/2 +2t/Найдите его ускорение в момент времени ...