корень это v расположите в порядке возрастания 7,4v3,3v5

Гость: Гость:

7=корень из 49 4 корня из 3 = корень из 48 3 корня из 5 = корень из 45 1) корень из 45, т.е. 3 корня из 5 2) корень из 48, т.е. 4 корня из 3 3) корнеь из 49, т.е. 7