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Корень в слове лиловый
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Корень в слове лиловый
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лил (корень) ов(суфикс) ый (окончание)
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