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Корень 512 / корень 8
Корень 512 / корень 8
Ответ(ы):
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Корень из 512/корень из 8=корень из(2^9/2^3)=корень из 2^6=2^3=8.
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