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Корень из 3/12.пожалуйста.
Корень из 3/12.пожалуйста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3/12 = 1/4 Корень 1/4 = 1/2
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