Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Корень из 45+корень из 20- корень из 180
Корень из 45+корень из 20- корень из 180
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Берем все под один корень корень из 45+20-180 итого -115. корень из отрицательного числа не извлекается. Ответа нету.
Похожие вопросы
Произведение А С Пушкина Руслан и Людмила сообщение
Найти художественные средства пояснить зачем они использовались в былине садко
СРОЧНО111!!!!! Помогите составить 5 слов: приставка,корень,суффикс,суффикс,окончание,и постфикс
Сообщение на тему человек заранее спасибо
Назовите одним словом морковь марка мышь
Начертите отрезок ВС и отметьте на нем точки М и N так чтобы точка М лежала между точками В и N Запишите все получившиеся отрезки с концами В.М.N и...
Кто прав западники и славянофилы по литературе
При взаимодействии цинка с раствором сульфата меди (2) выделилось 12,8 г меди. Вычислите сколько граммов цинка вступило в реакцию. Ar (Cu)=64, Ar (...
Можно ли Лопахина считать героем новой эпохи?
Как в конституции РФ назван народ россии
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск