Корень из 45+корень из 20- корень из 180

Корень из 45+корень из 20- корень из 180

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Берем все под один корень корень из 45+20-180 итого -115. корень из отрицательного числа не извлекается. Ответа нету.
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