Корень из 6 плюс корень из 6 сколько будет...распмшите полный ход решения

Корень из 6 плюс корень из 6 сколько будет...распмшите полный ход решения

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