корень : пирож, берез, сказ, друг, осин, гор, езд, снежприставка : по , при , под, с, рас суффикс: ник, ок, к необходимо составить по 3-4 слова к каждой модели. 1 столбик, корень приставка корень окончание: 2 столбик, приставка корень суффикс: 3 столбик, корень суффикс окончание.