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Корень у слов язык, язычок и языкознание
Корень у слов язык, язычок и языкознание
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Корень, ,язык". Элементарно!
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