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Корень в 4й степени 11 в 4й степени умножить на 3 в 4й степени плис помогите решить
Корень в 4й степени 11 в 4й степени умножить на 3 в 4й степени плис помогите решить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
11*3^4=11*81=891 ( ну как то так )
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