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Корень в слове СЖАТЫЙ
Корень в слове СЖАТЫЙ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Корень в слове сжатый - сжат)))))
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