Короткое сочинение на тему поэзия Симонова. Творческий путь писателя.

Все что нужно о нем, Вы найдете в Инете. Вероятно, кроме этого. Когда умерла его жена - актриса Валентина Серова. Он на ее могильной плите выгравировал слова: "Здесь лежит Серова Валентина, моя и многих верная жена храни её Господь в небесной сени, впервые спит она одна" Это написал тот поэт, который дал миру "Жди меня, и я вернусь, только очень жди". Дождалась.