Коротышки построили из трубочника (растения, у которого внутри стебля пустота) гр??бопровод. По нему в Цветочный город коротышки переправляли грибы через реку. До обеда они переправили 20 грибов. Это в 3 раза меньше, чем было п...

Математика

Коротышки построили из трубочника (растения, у которого внутри стебля пустота) гр??бопровод. По нему в Цветочный город коротышки переправляли грибы через реку. До обеда они переправили 20 грибов. Это в 3 раза меньше, чем было переправлено после обеда. На сколько больше грибов было переправлено после обеда? Сколько всего грибов было переправлено за день?

Автор: Гость