Коротышки построили из трубочника (растения, у которого внутри стебля пустота) гр??бопровод. По нему в Цветочный город коротышки переправляли грибы через реку. До обеда они переправили 20 грибов. Это в 3 раза меньше, чем было п...

Математика
Коротышки построили из трубочника (растения, у которого внутри стебля пустота) гр??бопровод. По нему в Цветочный город коротышки переправляли грибы через реку. До обеда они переправили 20 грибов. Это в 3 раза меньше, чем было переправлено после обеда. На сколько больше грибов было переправлено после обеда? Сколько всего грибов было переправлено за день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20х3=60(г)-после обеда 2)60+20=80(г)-всего за день И про ответ не забудь
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