Корове в холодном сарае нада на сутки 40кг кормов,а в теплом 36 На сколько килограмо?? кормов меньше нада на неделю корове в теплом сарае?

Математика

Корове в холодном сарае нада на сутки 40кг кормов,а в теплом 36 На сколько килограмо?? кормов меньше нада на неделю корове в теплом сарае?

Автор: Гость