Корове в холодном сарае нада на сутки 40кг кормов,а в теплом 36 На сколько килограмо?? кормов меньше нада на неделю корове в теплом сарае?

Математика
Корове в холодном сарае нада на сутки 40кг кормов,а в теплом 36 На сколько килограмо?? кормов меньше нада на неделю корове в теплом сарае?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7*(40-36)=28 кг твет: на 28 кг меньше
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