Кошка может съесть пакет корма за 8 дней,а котёнок за 24 дня.Открывши пакет,Лена 5 дн??й кормила им кошку и котенка.Какую часть пакета они сьели за это время?На сколько им дней хватит остальное пакета.?
Математика
Кошка может съесть пакет корма за 8 дней,а котёнок за 24 дня.Открывши пакет,Лена 5 дн??й кормила им кошку и котенка.Какую часть пакета они сьели за это время?На сколько им дней хватит остальное пакета.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За день кошка сьедает 1/8 пакета Котёнок за день сьедает 1/24 пакета. 1) 1/8 · 5 + 1/24 · 5 = 5/8 + 5/24 Потом приведём дроби к общему знаменателю 2) 5/8 · 3 = 15/24 3) 15/24 +5/24 = 20/24 4) 24/24 - 20/24 = 4/24 5) 1/8 · 3 = 3/24 6) 3/24 + 1/24 = 4/24 Ответ: за 5 дней они съели 20/24 пакета, оставшегося корма им хватит на один день.
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