Кошки почитались египтянами как священные животные. если бы не Они то всему насел??нию Египта угрожал бы голод .Подумайте почему?кем становились выпускники школы в Древнем Египте где им могло ежедневно пригодиться умение умножа...

История

Кошки почитались египтянами как священные животные. если бы не Они то всему насел??нию Египта угрожал бы голод .Подумайте почему?кем становились выпускники школы в Древнем Египте где им могло ежедневно пригодиться умение умножать, складывать, Вычитать ,И делить?

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