Космический объект по координатам:альфа=15часов 12минут,сигма=-9
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Космический объект по координатам:альфа=15часов 12минут,сигма=-9
Ответ(ы):
Гость:
Созвездие весы. Бэтта-весы.
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