Костя пригласил на свой день рождения восемь одноклассников. Помоги ему составит?? меню и рассчитать стоимость праздничного обеда
Обществознание
Костя пригласил на свой день рождения восемь одноклассников. Помоги ему составит?? меню и рассчитать стоимость праздничного обеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот стоимость для чаепития: Торт-450 руб. Чай-100 руб. Конфеты- 150 руб.
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