Костя пригласил на свой день рождения восемь одноклассников. Помоги ему составит?? меню и рассчитать стоимость праздничного обеда

Обществознание

Костя пригласил на свой день рождения восемь одноклассников. Помоги ему составит?? меню и рассчитать стоимость праздничного обеда

Автор: Гость