Кот поймал три вида рыб - ершей , пескарей,окуней. Всего он поймал 14 рыб.ершей он поймал на 10 больше пескарей. Сколько он поймал рыб каждого вида?

Математика
Кот поймал три вида рыб - ершей , пескарей,окуней. Всего он поймал 14 рыб.ершей он поймал на 10 больше пескарей. Сколько он поймал рыб каждого вида?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Методом подбора просто предполагаешь, что поймал одного пескаря, тогда Ершей поймал 1+10 = 11, а окуней 14-11-1 = 2. Ответ: Ершей - 11, Пескарей - 1, Окуней - 2
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