Кот поймал три вида рыб - ершей , пескарей,окуней. Всего он поймал 14 рыб.ершей он поймал на 10 больше пескарей. Сколько он поймал рыб каждого вида?

Математика

Кот поймал три вида рыб - ершей , пескарей,окуней. Всего он поймал 14 рыб.ершей он поймал на 10 больше пескарей. Сколько он поймал рыб каждого вида?

Автор: Гость