Котра година написати словами 7.00, 8.15, 22.15, 9.30, 21.30, 6.45, 19.45, 8.35

Котра година написати словами 7.00, 8.15, 22.15, 9.30, 21.30, 6.45, 19.45, 8.35

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