Козерог,овен,водолей,рыбы,телец,близнецы,стрелец,скорпион,весы,дева,рак,лев.Созвездия зодиака в порядкеих"посещения"

Окружающий мир
Козерог,овен,водолей,рыбы,телец,близнецы,стрелец,скорпион,весы,дева,рак,лев.Созвездия зодиака в порядкеих"посещения"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
овен,телец,близнецы,рак,лев,едва,весы,скорпион,стрелец,козерог,водолей,рыбы.
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