Козерог,овен,водолей,рыбы,телец,близнецы,стрелец,скорпион,весы,дева,рак,лев.Созвездия зодиака в порядкеих"посещения"
Окружающий мир
Козерог,овен,водолей,рыбы,телец,близнецы,стрелец,скорпион,весы,дева,рак,лев.Созвездия зодиака в порядкеих"посещения"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
овен,телец,близнецы,рак,лев,едва,весы,скорпион,стрелец,козерог,водолей,рыбы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
периметр футбольного поля прямоугольной формы 350 метров отношение ширины к длине равно 2 :3 Найдите площадь футбольного поля