Кп нктені орынан мтіннен тиісті сйлемды ойып,кшіріп жазыдар
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Кп нктені орынан мтіннен тиісті сйлемды ойып,кшіріп жазыдар
Ответ(ы):
Гость:
Маан мтінді жібер сосын жауап беремін
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