КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДЖ теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику. (Заметка) (Прошу подробней так-как я в физике практически 0 )
Физика
КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДЖ теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику. (Заметка) (Прошу подробней так-как я в физике практически 0 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для нулевиков: Q1-Энергия от нагревателя Q2- количество теплоты отданное холодильнику кпд=40%=0,4 кпд=(Q1-Q2)/Q1 кпд*Q1=Q1-Q2 Q2=Q1- кпд*Q1=Q1*(1-кпд)=5*(1-0,4)=3 кДж
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