КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДЖ теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику. (Заметка) (Прошу подробней так-как я в физике практически 0 )

Физика

КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДЖ теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику. (Заметка) (Прошу подробней так-как я в физике практически 0 )

Автор: Гость