КР-3. Архимедова сила. 7 класс Вариант 4 1. Определите архимедову силу, действующую на пробко¬вый спасательный круг объемом 30 дм3, если он на 1/3 часть опущен в воду. 2. При погружении в жидкость на тело объе...

КР-3. Архимедова сила. 7 класс Вариант 4 1. Определите архимедову силу, действующую на пробко¬вый спасательный круг объемом 30 дм3, если он на 1/3 часть опущен в воду. 2. При погружении в жидкость на тело объемом 2 дм3 дей¬ствует архимедова сила 14,2 Н. Какая это жидкость? 3. Определите показания динамометра, если подвешен¬ный на нем стальной брусок объемом 50 см3 опустить в керосин. 4. Какой по весу груз может удержать на поверхности во¬ды пробковый пояс объемом 6,25 дм3 и м ассой 2 кг, если пояс будет погружен в воду полностью? 5. Водоизмещение атомного ледокола «Арктика» 234 600 кН. Каков объем его подводной части? 6. Какой по весу груз сняли с парохода, если осадка его уменьшилась на 20 см? Площадь горизонтального сече¬ния парохода на уровне воды 4000 м2. 7. Железная коробка весом 2 Н имеет длину 20 см, шири¬ну 80 мм, высоту 0,05 м. Сколько песка (по массе) можно погрузить в коробку, чтобы при плавании в воде борт ко¬робки выступал над водой на 1 см? 8. Определите отношение подъемной силы аэростата, за¬полненного водородом, к подъемной силе аэростата, запол¬ненного гелием. Массой гондолы и оболочки пренебречь. 9. Металлический цилиндр подвесили на пружине и пол¬ностью погрузили в воду. При этом растяжение пружины уменьшилось в 1,5 раза. Рассчитайте плотность металла.