краса природи рідного краю і української вдачі у віршах поетів Шевченка Тичини Гуцала

Україна — красивий край із мальовничою багатою природою. Письменники та поети не перестають оспівувати її неповторну красу. Тонко відчував душу природи і Павло Григорович Тичина.Багато віршів талановитого українського поета присвячені рідному краю. У вірші «Де тополя росте…» описуються милі образи України:Гей, простори якіЛюбо-мило землі:Де не глянь — колоскиТа всі в злоті-сріблі.Поля пшениці та жита відбиваються і на кольорі нашого прапора. З давніх-давен українці були невтомними хліборобами, тому наші стиглі пшеничні лани — українське золото.