Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно кружатся в воздухе,падают и падают с берез легкие.невесомые желтые листья. От дерева к дереву протянулись тонкие серебристые нити легкой паутины. Еще цветут поздние ос...
Литература
Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно кружатся в воздухе,падают и падают с берез легкие.невесомые желтые листья. От дерева к дереву протянулись тонкие серебристые нити легкой паутины. Еще цветут поздние осенние цветы. Прозрачен и чист воздух. Прозрачная вода в лесных канавах и ручьях. Каждый камешек на дне виден. Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда тонко просвистит рябчик. И от этого тишина еще слышнее. Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в осеннем цветистом лесу... Но что-то грустное,прощальное слышится и видится в нем. Вопросы : 1. Какие краски увидел автор в осеннем лесу ? 2. С помощью каких слов писатель передал звучание осеннего леса ? 3. Какие слова и словосочетания передают настроение осеннего леса ? 4. Что можно сказать об авторе произведения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Желтый , Серебристый . 2 Тихо в осеннем лесу , Иногда тонко присвистывает рябчик . 3 Красив и печален русский лес . 4 Автор пытался донести что осень это одновременно красива и грустная пора и то что у осени свои звуки природы
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