«Красна девица», «добрый конь», «тугой лук», «ясный месяц». Продолжите ряд этих сл??восочетаний (приведите еще 2—3), ответьте, каким термином обозначают их в теории литературы.
Литература
«Красна девица», «добрый конь», «тугой лук», «ясный месяц». Продолжите ряд этих сл??восочетаний (приведите еще 2—3), ответьте, каким термином обозначают их в теории литературы.
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Красно солнышко, чисто поле, море синее - ПОСТОЯННЫЕ ЭПИТЕТЫ
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