«Красна девица», «добрый конь», «тугой лук», «ясный месяц». Продолжите ряд этих сл??восочетаний (приведите еще 2—3), ответьте, каким термином обозначают их в теории литературы.

Литература

«Красна девица», «добрый конь», «тугой лук», «ясный месяц». Продолжите ряд этих сл??восочетаний (приведите еще 2—3), ответьте, каким термином обозначают их в теории литературы.

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