Краснеет лес,темнеют степи,Весенний ветер потонул. И тают ледяные цепи, Везде движение и гул. Задания 1)О чём эти стихи? Как вы их поняли? 2 )Докажите, что первое предложение сложное. Подчеркните его граммат...

Краснеет лес,темнеют степи,Весенний ветер потонул. И тают ледяные цепи, Везде движение и гул. Задания 1)О чём эти стихи? Как вы их поняли? 2 )Докажите, что первое предложение сложное. Подчеркните его грамматические основы. 3)Выпишите каждый глагол, укажите его время. Рядом напишите этот же, глагол но в неопределённой форме. Перед глаголами ставте вопросы. Образец (Что делают?) тают (наст. вр.) - (что делать?) таять(неопределённая ф.) тают звукобуквенный разбор слова Прошу срочно!