Красный круг - цифра 2 Синий треугольник -цифра 5 Зелёный квадрат - цифра 7 Решение картинок: 1) Число 257 2) Число 275 3) Число 572 4) Число 527 5) Число 725 6) Число 752
Математика
Красный круг - цифра 2 Синий треугольник -цифра 5 Зелёный квадрат - цифра 7 Решение картинок: 1) Число 257 2) Число 275 3) Число 572 4) Число 527 5) Число 725 6) Число 752
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю 572 или 275
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