Красный круг - цифра 2 Синий треугольник -цифра 5 Зелёный квадрат - цифра 7 Решение картинок: 1) Число 257 2) Число 275 3) Число 572 4) Число 527 5) Число 725 6) Число 752

Математика
Красный круг - цифра 2 Синий треугольник -цифра 5 Зелёный квадрат - цифра 7 Решение картинок: 1) Число 257 2) Число 275 3) Число 572 4) Число 527 5) Число 725 6) Число 752
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю 572 или 275
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В чём проявился талант Ал дра Н. как полководца
Ответить
Русский язык
Здесь тоже пожалуйста.
Ответить
Биология
Составьте родословную. В медико генетическую консультацию обратилась семейная п??ра обеспокоенная здоровьем будущих детей. Их тревога объясняется т...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста) Compare the following Russian verbs and phrases to the corresponding English ones. Use them in sentences of your own: боят...
Ответить
Обществознание
Основные права и обязанности человека
Ответить