Красный+Синий=??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Разное
Красный+Синий=??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Ответ(ы):
Гость:
Существует несколько вариантов ответа. - если смешать цвета красный и синий - в итоге мы получим фиолетовый (могут быть разные оттенки) - если рассматривать в теме патриотизма - то я бы ответил белый - и получим флаг России ))
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