Красуется стройная белоствольная Березка из травы для дебилов глазок земляники рядом краснеют душистые крупные ягоды стучат пестрые дятлы А над лесом сияет ласковое летнее солнышко Запиши текст Выпишите прилагательные которые о...

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Красуется стройная белоствольная Березка из травы для дебилов глазок земляники рядом краснеют душистые крупные ягоды стучат пестрые дятлы А над лесом сияет ласковое летнее солнышко Запиши текст Выпишите прилагательные которые отвечают на вопросы какой Какая какое какие 2 класс русский язык Помогите пожалуйста

Автор: Гость