Краткая биография Марка Твена.Помогите очень надо сегодня!И кстати пишите немног?? только главное о Марке Твене!
Литература
Краткая биография Марка Твена.Помогите очень надо сегодня!И кстати пишите немног?? только главное о Марке Твене!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает множество жанров - юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие, и во всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа.
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